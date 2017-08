Leichtsinn und Unwissen als Verschwörungs-#Forschung

Bisher habe ich mich enthalten, die zahlreicher werdenden Auftritte von Prof. Michael Butter, Leiter eines Forschungsprojekts zu Verschwörungstheorien an der Universität Tübingen, im Einzelnen zu kommentieren. Es wäre mühsam und ist für jeden Internet-Leser schnell ersichtlich: Waren Wissenschaftler eben in ihrem Wissen früher vielen anderen überlegen, ergeben sich heute andere Gewichtungen und Gemengelagen. Die anerzogene scheinsouveräne Skepsis gegenüber alternativen Informationsquellen wird gerade dann besonders peinlich, wenn subventionierter System-Konformismus auf die komplexen Fragestellungen von Verschwörungstheorien trifft.

Eine erstarkende Grundeigenschaft von (zumindest in meiner Erfahrung: Geistes-)Wissenschaft unserer Tage ist die missbräuchliche Haltung, die halb- oder unbewusst wohl nicht selten auf das eigene Missbrauchtsein zurückzuführen ist. Wer selbst mit Halbwissen auf eine recht schiefe Denkbahn geraten ist, gibt seine geistige Misere an die ihm anvertrauten nächsten Studenten-Generationen weiter.

Auch den kurzen Bericht des „Schwäbischen Tagblatts“ (31.07.2017) zur ersten Tagung von Butters Forschergruppe „Comparative Analysis of Conspiracy Theories (COMPACT)“ kann man Punkt für Punkt zerpflücken. Man ahnt, wie frivol sich sog. Fachwissenschaftler ob ihrer Überlegenheit gegenüber Trump-Wählern u. a. sich hier gegenseitig den Bauch pinselten.

Aus einem Vortrag zu „Verschwörungstheorien“ als „eine Sache von Verlierern“ wird zitiert:

Wer die Macht hat, muss sich keine Gedanken über geheime Manipulationen machen.

Eine Aussage von entsetzlicher Trivialität, ist eine Hauptvariante der Verschwörungstheorie – und die heute stark vorwiegende – eben die Rede über die Mächtigen (nicht, wie zu anderen Zeiten, die Rede über die Verschwörung des Volkes gegen die Regierung – ein Schwerpunkt zweier Einzelstudien, die Butter bisher zu diesem Themenkreis vorlegte). Wie Eliten ihre Macht ausüben, ist Gegenstand v. a. geschichts- und sozialwissenschaftlicher Forschung. Die zitierte Formulierung suggeriert lediglich, es sei ein solcher Deutungskampf eigentlich immer schon per se entschieden, da das Misstrauen gegenüber Eliten reine Projektion, die Wirklichkeit im schlecht Adornoschen Sinne eben immer kontingent, unübersichtlich, unvorhersehbar sei.

Eine solche vorgebliche Bilanz (welchen Erkenntnisganges eigentlich?) geht an tausenderlei Aktualität zu Bruch, die im Tagungsbericht beispielhaft mit einem Hinweis aus dem Publikum auf erwiesene faktische und weitreichende Verschwörungen innerhalb der Autobranche im sog. Abgasskandal zitiert werden. Für die ernsthaftesten und weitreichendsten Ansätze notwendiger Verschwörungstheorien geht es um primär politische, nicht zuletzt langfristige, geo- und natürlich geheimpolitische Abläufe. Auch sie werden heute schneller sichtbar für jene, die, offensichtlich im Gegensatz zu subventionierten Entschwörungs-Rhetorikern, die offiziellen Quellen überhaupt zur Kenntnis nehmen.

Man fragt sich, wie aus der hier beleuchteten Forschergruppe heraus Realitäten eingeordnet würden, von denen ich in dem hier und auch anderswo dazu Berichteten nichts höre. Ein „Rubikon“-Beitrag von Nafeez Ahmed (31.07.2017) zitiert etwa staatliche US-amerikanische Quellen zur prekären internationalen Lage einschließlich der erklärt konspirativen staatlichen Meinungsmanipulation im Wettbewerb um globale Hegemonie:

Empfohlen werden noch mehr Überwachung, noch mehr Propaganda durch die „strategische Manipulation von Wahrnehmungen“ und eine nochmals ausgeweitete militärische Expansionspolitik.

[…]

„Alle Staaten und traditionellen politischen Machtstrukturen stehen unter zunehmendem Druck endogener (innerstaatlicher), und exogener (von außen einwirkender) Kräfte. … Der Zerfall der nach dem Zweiten Weltkrieg entstandenen Weltordnung wird (in vielen Ländern) vom Zerfall der politischen, sozialen und wirtschaftlichen innerstaatlichen Ordnung begleitet.“

Eine sehr beliebte Variante der Recherche- und Denkfaulheit in Elfenbeintürmen ist der Rückzug auf abstrakte Kategorien, die Wissenschaftlichkeit und gedankliche Souveränität suggerieren, jedoch nur eingeschränkt auf Wirklichkeiten bezogen sind, von denen sie zu handeln glauben:

In den Wellen des Populismus seien immer Elemente von Verschwörungstheorien vom extremistischen Rand des politischen Spektrums in den Mainstream gewandert.

Es kommt ja immer darauf an, ob ein Inhalt sachlich richtig oder falsch ist. Die Form des Populismus erlaubt ebenso inhaltlich richtige wie falsche Aussagen, indem sie sie in einer Richtung zuspitzt und vereinfacht – was im öffentlichen Diskurs unumgänglich ist, da auch weniger Gebildete, sogar des Lesens Unkundige angesprochen werden sollen und müssen. Deshalb gibt es derzeit einen vorherrschenden linksliberalen Populismus, der lediglich so allgegenwärtig ist, dass sog. Wissenschaftler ihn scheinbar nicht auf den Begriff bringen können.

Eine weitere inhaltliche Wiedergabe eines Vortrags dreht sich um statistische Angaben zum Glauben von Bürgern an Verschwörungstheorien zu Mondlandung, Tod Lady Dianas, Chemtrails und NSU. Auch das ist eine fast durchgehende Strategie des Mainstreams: erstens ganz unterschiedliche Themen und Güteklassen von Verschwörungstheorien in einen Topf äußerst begrenzter gemeinsamer Wiedergabe zu werfen und abzuurteilen, zweitens selbst meist gar keine Detailstudien zu den darin enthaltenen Argumenten vorzulegen. Auch das ist – wie schon Etliches dieser neueren sog. Verschwörungsforschung – nur das Spiegelbild jener Naivität, die amtierende Fachwissenschaftler allein in dem von ihnen angesprochenen Populismus bestimmter Verschwörungstheorien bzw. bestimmter willkürlich (demnach unwissenschaftlich) ausgewählter Vertreter derselben zu erkennen glauben. Polarisiert politischer Populismus gern zwischen Eliten und Volk, vollzieht die wissenschaftliche Meinungsmache gegenüber Verschwörungstheorien dies von einer – oft gar nicht vorhandenen – eigenen Inhaltsschwere und Detailgenauigkeit gegenüber angeblich die Wirklichkeit vereinfachenden und vereinseitigenden sog. Verschwörungstheorien. Man muss nur solche Aussagen in ihr soziales Gegenteil verkehren, um diese Vorgänge zu charakterisieren:

In den Mittelpunkt der Agitation gerückt wird „das Volk“, dem sowohl politische Reife wie einheitliche Interessen unterstellt werden, wodurch es den paternalistischen und eigennützigen Interessen der „Eliten“ gegenübersteht. Der „brave Bürger“ als vertrauenswürdiger Idealtyp repräsentiert im populistischen Weltbild die breite Bevölkerungsmehrheit, sein Interesse das Volksinteresse und letztlich den generellen Volkswillen. Es entsteht eine fiktive homogene Volksgemeinschaft mit einheitlichem, aber unklar umrissenem Willen, dem verschiedene Gegner gegenüberstehen. Dies sind sowohl die herrschenden Eliten als auch „diejenigen Teile der Bevölkerung, die sich partout weigerten, den Volkswillen als ihren eigenen anzuerkennen und sich mit ihm zu identifizieren“.

https://de.wikipedia.org/wiki/Populismus

Wird vom Populismus das Volk angerufen, ist sein Spiegelbild ein Elitismus von (Pseudo-)Wissenschaft, der Erkenntnis vorhanden glaubt, wo z. B. oft zentrale Werke noch nicht vom Englischen ins Deutsche übersetzt wurden oder radikale Sprechverbote auf der Grundlage sog. political correctness herrschen – Kategorien des Politischen, die innerhalb der rechtlichen Grundlagen der Freiheit von Wissenschaft eigentlich keinen Platz haben und in historischer Rückschau stets als geistige und/oder wirtschaftliche Korruption von Wissenschaft erkennbar werden. Zur Besonderheit des Netz-Zeitalters gehört, dass uns dies an solchen Beispielen im Vergleich zu wahrhaft pluraler, global zugänglicher Information und Diskussion schon sehr deutlich vor Augen steht.

Verklausuliert wird Butter mit der Äußerung zitiert, es gehe ihm um „soziale Ursachen und die psychologischen Dimensionen“. Wie pädagogisierende System-Journalisten neigen auch Wissenschaftler unserer Tage dazu, sich zum Arzt an vermeintlichen Wahrnehmungskrankheiten der Allgemeinheit aufzuspielen, während u. a. die betreffenden Problemlagen bisher lediglich von den oberen Schichten der Gesellschaft fernblieben – und ihnen mit hoher Geschwindigkeit näherrücken. Auch die Professoren-Kinder werden mehr und mehr mangelnder Bildung und steigender Gewalt ausgesetzt sein, die die Migrations-Agenda der Überstaatlichen nach Deutschland trägt. „Soziale Ursachen“ der Problemwahrnehmung werden in solchen Zusammenhängen immer weniger an den Tatsachen ändern. Und welche Wissenschaft beobachtet schwerpunktmäßig die Angst vor Vulkanausbrüchen, wenn man unterhalb des Vesuvs wohnt und über seismologische Apparate verfügt? In diesem Bild sind es hierzulande immer mehr solche nützlichen bis lebenserhaltenden Apparate, die in der Ecke verstauben, während man gewissermaßen diskursive Äquivalente eines Tamagotchis zur Hightech stilisiert.

Es reicht nicht aus, lediglich anzugeben, „dass neun Prozent der Deutschen die Flüchtlingskrise als ein Komplott gegen Deutschland sehen“, wie das Schwäbische Tagblatt von der Tagung referiert. Eine Bewertung sowohl des Gegenstands solcher Diskurse wie der weiteren kollektiven und medialen Reaktion darauf bedarf auch einer sachlichen Grundlage der Bewertung möglichst vieler dabei vorgebrachter inhaltlicher Argumente. Wurden etwa innerhalb weniger Jahre die Exzesse des Finanzsystems von sog. Verschwörungstheorie zum allgemeinen Standard von Aussagen, warten wir einmal die Entwicklung der Bewertung eines daran beteiligten Investors wie George Soros ab, der mit seinen Spekulations-Gewinnen nun die Migration nach Europa fördert. Über eine „psychologische Dimension“ der Angst vor Flüchtlingsströmen zu reden ist jedenfalls wohlfeil, wenn es erst einmal um eine existenziell dringende Sache geht und die Frage, wie mit ihr umzugehen ist. Eine Gesellschaft, die, wie die Deutschen laut neuester Statistik die schrittweise Auslöschung ihres Gemeinwesens und ihrer Kultur immer noch nicht für ein ernstes Problem halten und sich für Interessen und Hintermänner nicht interessiert, hat vielleicht die Falschen zu ihren Lehrern gemacht. Sehen wir, ob sie noch Zeit haben wird, es zu bereuen und gegenzusteuern.