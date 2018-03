Neue Bildungskatastrophe und diesmal keine Nothilfe?

In diesen Tagen hörte ich ein „Bildungsgespräch“ von Richard David Precht mit Journalist Reinhard Kahl über „Die digitale Revolution“ (07.02.2017). Darin fiel mir besonders eine Stelle auf, die auch meinem Realitätseindruck entspricht. Precht verweist auf Georg Picht und seinen Begriff der „Bildungskatastrophe“. Damals, in den 1960ern, hätten Politiker schleunigst begonnen, Universitäten zu gründen und den zweiten Bildungsweg einzuführen – auf Anregung durch die Veröffentlichungen eines einzigen Autors. Wenn er, Precht, hingegen heute auf gravierende Missstände im Bildungswesen eingehe, habe sich bei ihm als einziger der derzeitige Kultusminister von Mecklenburg-Vorpommern, Mathias Brodkorb (SPD), gemeldet.

Das entspricht im Prinzip meinen eigenen Erfahrungen – selbst in Zusammenhängen, wo Betroffenen Hilfe in ihrer eigenen Bildungskatastrophe, in bestehenden praktischen Grenzen aktiv, gemacht wurden. Nun kann man die Website filmdenken.de oder meine Bücher nicht mit Precht vergleichen – Letzterer ist ein Bestseller und Mitarbeiter des ZDF. Dies setzt voraus, dass man z. B. nicht nachhaltig über noch größere Bildungskatastrophen der moslemisch geprägten Welt spricht – und deren wachsenden Einfluss auf die teilweise kaum noch stattfindende Schulbildung aller in (West-)Europa. Denn die Kinder in Deutschland bekommen in steigendem Maße Menschen, die weder selbst im deutschen Sprachraum aufgewachsen und/oder geprägt sind, noch deren Kulturen die hiesigen Bildungsbegriffe teilen. Auch sind in ihren ursprünglichen Heimaten nicht selten Lehrer Menschen, die spürbare Autorität ausüben, was in Deutschland post ’68 zur Hilflosigkeit gegenüber jenen Rabauken führen muss, die in ihrer importierten Kultur ebenso Respektlosigkeit gegenüber Nicht-Moslems lernen, wie sie die Freiheiten einer aufgeklärten und konsumistischen Umgebung zu nutzen wissen. – Allen Ernstes findet sich in Prechts Schul-Buch „Anna, die Schule und der liebe Gott. Der Verrat des Bildungssystems an unseren Kindern“ (2014) gerade unter diesem Titel das Wort „Islam“ kein einziges Mal (auch nicht „Moslem“ oder „Muslim“, „Allah“ natürlich auch nicht). Das dürfte eine „Anna“ heute anders erleben, als ein solches Buch es noch 2014 erahnen ließ.

Per Suchbegriff finde ich mit „Integration“ gerade nur diese Stelle, an der Precht nach aufwändigster und teurer Betreuung für Lernschwache ruft, während heute schon für den Normalbetrieb kaum genug Lehrkräfte vorhanden sind:

In unserer Gegenwart Philosoph zu sein, bedeutete auch, die Vielzahl der diese idealistische Fantasie konterkarierenden Lebensumstände in seine Erwägungen einzubeziehen: angefangen von der Zurückweisung von Hilfe durch Zuwanderer selbst, die bei manchen Moslems schon mit der Verweigerung eines Händedrucks gegenüber Frauen beginnt; hin zu der Frage, wieviel sozialen Kontakt dieser Art prinzipiell in Frage kommende gebildete Helfer überhaupt wünschen und was ein solcher Kontakt in der Praxis faktisch mit sich bringt (in der außerphilosophischen Realität der „Flüchtlingskrise“ reicht dies ja bis hin zum Mord an Helfern jeder Art – dieses Risiko muss man erst einmal wollen).

Ebensowenig wird Precht in seinen Sendern und Verlagen niemals nachhaltig TV-Schund aus den USA und zeitraubende wie inhaltsarme Computerspiele ansprechen dürfen, mit denen viele Menschen nach einem Prozess über Jahrzehnte fast ihre gesamte Freizeit verbringen. Wenn der Professor oder öffentlich-rechtliche Intendant im Golfclub neben dem Serien-Importeur oder Computerspiel-Produzenten sitzt, ist das Schicksal der ihnen untergeordneten sozialen Gruppen einstweilen besiegelt. Ein Maximum wäre wohl allenfalls, dass sie ihre Jämmerlichkeit noch vor dem eigenen durchfinanzierten Begräbnis einmal bemerkten. [Siehe hierzu noch meine Anmerkung zu Beginn des nächsten Blog-Beitrags.]

Das – und noch einiges mehr – wäre notwendigerweise zu bekämpfen, um Effekten des Bildungsverlustes und der Verrohung entgegenzuwirken. Aber immerhin ist Precht der einzige mir bekannte Prominente, der den hier zuerst erwähnten Sachverhalt einmal direkt anspricht. Er dürfte viele Einzelfälle im kulturellen und wissenschaftlichen Leben betreffen, in denen nicht nur das innere Spielkind gepflegt wird.

Ich will hier nicht die ganze Litanei des allein sich selbst verstärkenden Mittelmaßes, des zuletzt etwa von Oskar Roehler im Roman „Selbstverfickung“ (2017) am herrschenden Kulturbetrieb bemerkten, geistiges Leben erstickenden bloßen Funktionärswesens singen. Es gibt darüber hinaus noch einige zauberhafte Mechanismen mehr in diesem Betrieb, die sich nicht für Inhalte, aber für allerlei satanistische Neckereien interessieren und dabei den Großteil der Abläufe für Einsichtige zunehmend ungenießbar machen. Precht wird wissen, dass diese Praktiken auch seine eigene Vita betreffen. Und dass deshalb Rettung in einem System, das auch ihn nährt, so nicht zu erwarten ist. Das ginge nur dann, wenn sich ändert, was zu ändern wäre – und nicht nur, indem man über Teilaspekte in einem am Rand gesendeten Restformat noch einmal geredet hat.

Aber – um ein zweites Mal den Faden aufzunehmen – es ist besser als nichts, wenigstens das einmal ehrlich zu benennen: dass selbst, was noch zu den niveauvollsten Segmenten unserer Massenmedien zu zählen ist, immer weniger Wirkungen entfaltet. Es ist demzufolge mehr und mehr zu einer Simulation, einer Alibi-Veranstaltung geworden. Die dazu eingenommene – unter mysteriösen Umständen eingeübte – hochintelligente Haltung der bezahlten Kultur- und Wissenschaftsfunktionäre hierzu lautet derzeit im Wesentlichen, es habe in einer in der Antike untergegangenen Kultur vor deren Untergang auch das Prinzip „Brot und Spiele“ geherrscht.