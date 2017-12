De-Urbanisierung durch #Onlinehandel – #Politik und #Medien machtlos

Hier einige Beispiele, wie man über die rasante Marktbereinigung durch mächtige Online-Händler, an erster Stelle amazon, zu wenig debattiert – und wenn, dann ohne ein schonungsloses Bewusstsein der bisher unweigerlichen Konsequenzen und einzig möglicher Gegenmaßnahmen. Man kann es an einem solchen Beispiel deutlich sehen:

Politisches Handeln unserer Regierung ist bei entscheidenden Themen nicht nachhaltig. Es hält nicht Schritt mit technologischen Neuerungen und der Marktstrategie großer Anbieter. Die Unterbindung wesentlicher gemeinschaftlicher Klärungen weckt den Verdacht verdeckter Steuerungen auch durch Akteure außerhalb einer deutschen Gesellschaft, die an Selbsterhaltung und Wohlstand interessiert ist.

Denn was sagt es uns, dass eine Google-Suche mit „Sigmar Gabriel stationärer Handel Internet Innenstädte“ nur Meldungen bis Ende 2015 aufführt? Gabriel (SPD) war bis Anfang 2017 Wirtschaftsminister. Zu seiner Nachfolgerin Brigitte Zypries (SPD) gibt es immerhin vereinzelte Meldungen von Mitte 2017 – aber auch nicht unübersehbar viele. Diese Meldungen entstanden in der Fortführung von Gabriels Initiative „Dialogplattform Einzelhandel“.

Ich sage mal mit aller Vorsicht, dass dies beim Tempo der digitalen Entwicklungen kaum ausreichen dürfte. Wieviel Terrain ist denn schon innerhalb weniger Monaten an die konzernbasierte und steueroptimierte Online-Welt preisgegeben? – Bisher wirkte alles, was ich hierzu gelesen und gehört habe, auf mich gut gemeint – aber nach bisherigen Erfahrungswerten chancenlos gegen die Dynamik, die v. a. auf Kosten- und Zeitersparnis der neuen Distributionsformen basiert.

Das ist doch schon an aktuellen Berichten zu ersehen, die zeigen, dass die bisherigen Mankos wie das Anprobieren von Kleidungsstücken und die hohe Zahl der Retouren bald überwunden sein könnten:

Demgegenüber wirkt alles niedlich, was nach der weitgehend vollzogenen Markteroberung durch amazon noch auftaucht als ‚Online-Idee‘ des stationären einheimischen Einzelhandels. Es lässt sich ahnen, dass dem größten Anbieter mit einer dezentralen Einpflegung von Produktdaten und der Kombination von teurem Ladengeschäft mit online angesprochener Kundschaft kaum Konkurrenz zu machen sein wird, oder?

Es gibt als gegenläufige Tendenz noch eine beginnende Etablierung von Ladengeschäften der Online-Plattformen. Aber das wird quantitativ wohl kaum ein echter Trend sein.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hält auf YouTube von Ende 2016 eine lange Veranstaltung bereit. Auch hier entsteht bei mir eher der Eindruck von Zweckoptimismus. Natürlich existiert Problembewusstsein und der Wille zu handeln. Doch es gibt eben Faktoren, die für nationale Akteure mit den hohen Nebenkosten dezentraler stationärer Anbieter denkbar ungünstig sind.

Bezeichnend auch, dass dieses Video innerhalb eines Jahres gerade einmal 258 Abrufe erhalten hat. Es ist immerhin für viele Gewerbetreibende in Deutschland das Kernthema dieser Jahre – und die schlichte ökomomische Überlebensfrage. Sind diese Marktsegmente einmal preisgegeben, werden sie kaum zurückzuerobern sein.

Dann weise ich noch auf eine Zeitstelle in der Talkshow „Ringlstetter“ (Bayerischer Rundfunk, 07.12.2017) hin. Bezeichnenderweise ist es der Komiker Helge Schneider, der deutlicher als alle mir bekannten Schilderungen anhand von Mülheim a. d. R. die schnöde und bedrückende Realität schildert, die sich in deutschen Innenstädten schon vielfach abzeichnet. Hier ab 13:10 Min.:

Es ist echt nix mehr los. Also, du gehst in die Stadt, und die Fußgängerzone […] ist echt menschenleer. Und da sind Geschäfte, da ist keiner drin. Und dann sind da so Schildchen: „Zu vermieten“ […] oder „Wir ziehen um“ oder „Hier eröffnet demnächst ein neues Nagelstudio“. Da sind drei andere auch daneben, auch Nagelstudios, natürlich, weil, gibt’s ja nichts anderes. […] Wenn man sich die Nägel machen lassen will, dann muss man ja irgendwo hingehen noch. Und das ist die letzte Möglichkeit für Menschen, die kommunizieren wollen und kulturell sich weiterbilden wollen, ist einfach – so, ich geh jetzt ins Nagelstudio, ich lass mir jetzt die Nägel machen.