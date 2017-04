Bertelsmann-#Religionsmonitor wirkt verfälscht – und keinen interessiert’s

Als Nachtrag zum vorigen Artikel stelle ich erstmal fest, dass die dringendsten Fragen der Gegenwart wenige vertieft zu interessieren scheinen. Wurde mein Artikel über den London-Terror wenige Tage zuvor noch bemerkenswert oft geklickt, ist der Beitrag „Bertelsmann über Moslems und Flüchtlinge“ mit etwa 60 Abrufen in zwei Tagen ein echter Ladenhüter. Peinlich ist das wohl auch für die Bertelsmann Stiftung. Schon die zweite Google-Ergebnisseite wird zwar von sehr vielen Menschen bei Suchanfragen nicht mehr angeschaut, doch wenn ich nach „Bertelsmann Religionsmonitor“ suche, taucht mein Artikel immerhin auf dieser zweiten Seite auf. Das bedeutet erstens, dass es nicht viel mehr populärere Quellen gibt, die das überhaupt thematisieren. Zweitens sehe ich an meiner Statistik, dass es kaum jemand (oder gar niemand?) gibt, der nach diesen Begriffen sucht, wenigstens die zweite Ergebnisseite anschaut und dann auf den Link klickt.

Es geht ja auch nur um eine Studie einer der größten Stiftungen zu einem Thema, das die nächsten Jahrzehnte in Deutschland bestimmen wird und von nicht wenigen als Existenzfrage für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Sozialstaat bewertet wird. – Ich habe im ersten Artikel die große Zahl von – wohl mehrheitlich: – kritischen Leser-Kommentaren erwähnt. Aber man sieht, dass zumindest nicht noch nach anderen Darstellungen gesucht wird. Es entstehen ja eigentlich Fragen, die die betreffenden Presse-Artikel gerade nicht beantworten.

Wählt man bei der Suche die Variante „News“, so liest sich die von der Studie durch größere Presseorgane aktuell übermittelte Botschaft in den Überschriften so:

Fast jeder zweite Muslim in Flüchtlingshilfe aktiv (Der Spiegel)

Muslime engagieren sich stärker für Flüchtlinge als Christen (Die Zeit)

Studie: Muslime stark in der Flüchtlingshilfe engagiert (Tagesspiegel)

Muslimisches Ehrenamt (detektor.fm)

Vorurteile mit Studie wiederlegt (Neue Nordhäuser Zeitung)

Muslime heißen Flüchtlinge willkommen (Deutsche Welle)

Muslime in Deutschland mit großem Einsatz in der Flüchtlingshilfe (Kirche-und-Leben.de)

Muslime besonders engagiert bei Hilfe für Flüchtlinge (islam.de)

Ausgegrenzte Helden (taz)

Ein leichterer Zugang? Muslimische Flüchtlingsarbeit (Deutsche Welle)

Neben den Jubelmeldungen findet sich unter diesen deutschsprachigen News zum Thema nur eine Ausnahme. Es ist ein weiterer „Tagesspiegel“-Artikel: „Hoppla, was wird denn hier für eine Meinung verbreitet!“ (27.03.2017) Darin gibt es im Interview mit Constantin Schreiber („Inside Islam“) zwei Stellen zum „Religionsmonitor“ von Bertelsmann:

Der aktuelle Bertelsmann Religionsmonitor hat festgestellt, dass sich die Einstellungen und Sichtweisen von in Deutschland lebenden Muslimen stark an den Grundwerten der Bundesrepublik orientieren und Deutschland für sie eine zweite Heimat geworden sei.

Für die Predigten, die ich besucht habe, kann ich das nicht bestätigen. Der Aufruf zur Abgrenzung zieht sich wie ein roter Faden durch die Texte. In einer schiitischen Moschee hat der Imam gepredigt, man könne als gläubiger Muslim nicht gleichzeitig demokratisch und liberal und Anhänger des Propheten sein, und das ist ganz klar gegen unsere Werteordnung gerichtet. In einer anderen Moschee wurde sehr offen gegen Jesiden, Armenier und Juden gehetzt, und als ich mit dem Imam geredet habe, hat er ganz offen gesagt, dass für ihn Jesiden Symbol der Barbarei seien und es in keinem Land der Welt Jesiden geben dürfe. […]

Nach dem Bertelsmann Religionsmonitor gehen kaum noch Muslime in die Moschee und wenn, dann vor allem Ältere.

Auch das kann ich nicht bestätigen. In keiner Moschee, die ich besucht habe, hat der Platz ausgereicht. Es war immer brechend voll, mindestens 1.000 Leute. In den meisten Moscheen wird freitags in mehreren Schichten gepredigt. Und die meisten Besucher sind jung. Es gibt auch sehr viele Schülergruppen.

Der Eindruck, den ich aus anderen Quellen im Vergleich in meinem vorigen Artikel abgeleitet habe, bestätigt sich also auch hier und ganz direkt in konkreten Sachfragen: Die angeblichen Wahrheiten von Bertelsmanns Religionsmonitor angeblich erhaltenen Antworten stehen nach dem, was uns in der Öffentlichkeit an Informationen zugänglich ist, recht allein auf weiter Flur.

Dass die Studie von allen Leitmedien nachgesungen wird, bestätigt den Eindruck einer schon relativ gleichgeschalteten Presse. Da kritische Beiträge bis auf den einen gänzlich fehlen, können wir eben auch eindeutig feststellen, dass Grundsätze journalistischen Arbeitens bei so auffälligen Unstimmigkeiten zu diesem Thema außer Acht gelassen werden (distanzierte Betrachtung, kritische Nachfrage: Fehlanzeige). Es ist natürlich billiger, nur die Pressemeldung von Bertelsmann umzuformulieren. Nur mit Selbstbeweihräucherungen eines alleinigen „professionellen Journalismus“ etc. sollte bei anderen Gelegenheiten dann endgültig Schluss sein.

Auch in den alternativen Medien sehe ich einstweilen nichts über den Religionsmonitor, obwohl doch sonst alles betr. Migration und Islam hyperkritisch kommentiert wird. Auf Twitter gerade dasselbe Bild.

Man landet unter den „neuesten“ Tweets bei Twitter mit dem Hashtag #Religionsmonitor schon nach einigen wenigen im Archiv des Jahrs 2015.